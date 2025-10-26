Cantère, Performance artistique, exposition, concert Festival Visions Pastorales Bielle

Place Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Voici une invitation au monde pastoral ! À travers discussions, lectures, projections et ateliers, ce festival met en lumière les savoirs des éleveur·euses et berger·es, en explorant trois grands axes la transmission, les défis du pastoralisme et son impact sur les territoires.

– 13h / Place de Bielle banquet, expositions, cantère et performance artistique

– 15h Histoires locales

– 19h Concert Trucs Trucs est un duo musical basé à Pau, mêlant percussions traditionnelles (sonnailles, tambours) et traitements électroacoustiques. Entre transe brute et expérimentations sonores, ils créent une musique hypnotique, physique et enracinée. .

Place Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 58 42 39 culture@cc-ossau.fr

