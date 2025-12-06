Cantère Saint-Jean-Poudge
Salle des fêtes Saint-Jean-Poudge Pyrénées-Atlantiques
Cantère au profit du Téléthon, petit concert d’Alexandre Pecastaing (flûte) puis Muriel Bertin (guitare et chant). Un goûter où tous peuvent chanter, grâce à un carnet de chants connus, en béarnais et en français. .
Salle des fêtes Saint-Jean-Poudge 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 03 40
