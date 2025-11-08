Cantine éphémère Jeu de Paume Rennes

Cantine éphémère Jeu de Paume Rennes samedi 8 novembre 2025.

Cantine éphémère Jeu de Paume Rennes Samedi 8 novembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Repas convivial & participatif. Venez partager un moment gourmand, convivial et joyeux autour d’un bon repas à prix libre !

Repas convivial & participatif – Samedi 8 novembre au Jeu de Paume (salle Pélican), Rennes

Venez partager un moment gourmand, convivial et joyeux autour d’un bon repas à prix libre !

Pour ce déjeuner organisé en partenariat avec Les Petites Cantines Rennes et le Jeu de Paume, nous mettons à l’honneur des produits de saison et locaux , cuisinés avec enthousiasme et partagés dans la bonne humeur.

Comment participer ?

‍ Cuisiner + déjeuner : Vous avez envie de mettre la main à la pâte ? Inscrivez-vous pour cuisiner avec nous à partir de 9h30 (15 places disponibles).

️ Simplement déjeuner : Vous préférez juste profiter du repas et de la convivialité ? Réservez votre place pour le déjeuner (50 places disponibles).

Ouvert à tous : petits et grands , gourmands et timides , chacun est le bienvenu ! L’inscription est obligatoire pour gérer au mieux les stocks et l’accueil de chacun.

Infos pratiques

Lieu : Salle Pélican, au Jeu de Paume, Rennes

⏰ Horaires : Cuisine à partir de 9h30, repas vers 12h30

Participation : Prix libre

Contact : N’hésitez pas à nous écrire pour toute question ou information complémentaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T09:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T14:30:00.000+01:00

1

https://forms.gle/vd2iv6ws7jNzTGQC7

Jeu de Paume 12 rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine