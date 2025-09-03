CANTINE FAMILIALE & VEGE LA CASITA Caraman
CANTINE FAMILIALE & VEGE LA CASITA Caraman mercredi 3 septembre 2025.
CANTINE FAMILIALE & VEGE
LA CASITA 27 Cours Alsace-Lorraine Caraman Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 12:00:00
fin : 2025-09-10 14:00:00
Date(s) :
2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24
Tous les mercredi midi, le café associatif La Casita à Caraman devient cantine. Un espace pensé pour les familles, où venir manger avec ses enfants sans avoir peur de déranger tel est le but de cette cantine.
L’association souhaite aussi mettre en avant et rendre accessible au plus grand nombre
-Une cuisine maison, bio, saine mais gourmande,
-Les produits bio de producteurs qui travaillent de manière responsable, éthique et durable, locaux (dans la mesure du possible)
Aujourd’hui c’est snack !
Assiette entre 4€ et 8€. 4 .
LA CASITA 27 Cours Alsace-Lorraine Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie contact@petitesgraines31.fr
English :
Every Wednesday lunchtime, the café associatif La Casita in Caraman becomes a canteen. The aim of the canteen is to provide a place where families can come and eat with their children without fear of disturbing them.
German :
Jeden Mittwochmittag wird das Vereinscafé La Casita in Caraman zur Kantine. Ein Raum, der für Familien gedacht ist, in dem man mit seinen Kindern essen kann, ohne Angst haben zu müssen, sie zu stören: Das ist das Ziel dieser Kantine.
Italiano :
Ogni mercoledì a pranzo, l’associazione La Casita di Caraman si trasforma in una mensa. L’obiettivo della mensa è quello di fornire un luogo dove le famiglie possano venire a mangiare con i loro bambini senza paura di disturbarli.
Espanol :
Todos los miércoles a la hora de comer, el café-asociación La Casita de Caraman se convierte en comedor. El objetivo de la cantina es ofrecer un lugar donde las familias puedan venir a comer con sus hijos sin temor a molestarlos.
L’événement CANTINE FAMILIALE & VEGE Caraman a été mis à jour le 2025-08-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE