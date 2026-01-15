Cantine solidaire à la Calade Uzerche

Cantine solidaire à la Calade

14 Rue de la Justice Uzerche Corrèze

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Cantine Solidaire Un moment convivial pour partager un repas à prix libre, préparé avec des produits locaux.

Ce mois-ci les bénéfices du bar et de la cantine iront à l’association France Palestine Corrèze.

Si vous voulez donner un coup de main, rendez-vous à la Calade le vendredi 16 à 11h30 pour la découpe de légumes, ou 17h pour la plonge ! (n’hésitez pas à nous prévenir par mail). .

14 Rue de la Justice Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 21 36 71 lacalade@protonmail.com

