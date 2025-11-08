Cantine solidaire au Parc des Princes Stade du Parc des Princes PARIS

En partenariat avec les associations étudiantes Linkee et Studhelp, le PSG organise une grande cantine solidaire dans son mythique Parc des Princes (16e). Le but ? Venir en aide aux étudiants ayant du mal à subvenir à leurs besoins. Près de 1000 d’entre eux sont attendus sur place.

Ils pourront y récupérer, gratuitement, 7 kilos de denrées et de produits d’hygiène. Une friperie solidaire sera également présente sur place. Chaque étudiant pourra choisir trois pièces totalement gratuitement.

Parc des Princes oblige, il sera également possible de faire des activités sportives sur place en présence de joueurs de l’équipe première (hommes et femmes).

La Fondation PSG for Communities relance sa cantine solidaire au Parc des Princes. Rendez-vous le 8 novembre prochain, de 11h à 17h !

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Stade du Parc des Princes 2 Avenue du parc des Princes 75016 PARIS