Cantine spéciale #6, Redon

Cantine spéciale #6

1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-15 12:00:00

fin : 2026-01-15 14:00:00

2026-01-15

La santé mentale concerne tout le monde ! Elle bouge et évolue. Venez partager un atelier repas et mieux comprendre la santé mentale. Cette semaine, nous découvrirons L’Open dialogue (Dialogue ouvert). C’est à la fois une approche psychothérapeutique et une façon d’organiser les soins psychiques, utilisée depuis les années 1980 en Finlande. Elle a été recommandée par l’Organisation mondiale de la santé

Menu végétarien préparé en partie avec des légumes bios récupérés auprès des maraîchers du territoire par le Réseau de Glanage solidaire du Pays de Redon.

Sur réservation. .

1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14

