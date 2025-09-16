“Cantique des Cantiques” Polyphonie à l’Amour des Pyrénées aux Andes – Temple Pau

mardi 20 janvier 2026.

“Cantique des Cantiques” Polyphonie à l’Amour des Pyrénées aux Andes –

Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 22 – 22 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Une exploration du Cantique des Cantiques à travers la polyphonie de la Renaissance d’Europe (GP. Palestrina, F. Guerrero, N. Gombert…) et de la Nouvelle Espagne où le baroque se métisse de culture andine.

A cette occasion Musique au temple a sollicité le compositeur Vincent Trollet pour écrire une œuvre nouvelle pour voix et orgue sur ce thème qui sera donnée avec celle de la compositrice Maria Alejandra Castro

Proposé par Musique au Temple et l’Ensemble Regard avec le partenariat du Conservatoire à Rayonnement Régional Pau-Béarn-Pyrénées et le soutien de la SACEM .

Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr

