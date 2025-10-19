Cantique Cité de la Voix Vézelay
Cantique Cité de la Voix Vézelay vendredi 30 janvier 2026.
Cantique
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Entre héritage et création, l’ensemble vocal Syllepse tisse un programme rare où Scarlatti et Daniel-Lesur dialoguent avec deux œuvres contemporaines commandées à Valentin Jost et Filipe Rodriguez. Un concert lumineux où la voix devient souffle, matière et émotion.
Distribution
SYLLEPSE
Ophélia Besson direction artistique
Benoit Morros lumières
Hélène Rassendren mise en scène .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30
English : Cantique
German : Cantique
Italiano :
Espanol :
L’événement Cantique Vézelay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay