Cantique Cité de la Voix Vézelay

Cantique

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Entre héritage et création, l’ensemble vocal Syllepse tisse un programme rare où Scarlatti et Daniel-Lesur dialoguent avec deux œuvres contemporaines commandées à Valentin Jost et Filipe Rodriguez. Un concert lumineux où la voix devient souffle, matière et émotion.

Distribution

SYLLEPSE

Ophélia Besson direction artistique

Benoit Morros lumières

Hélène Rassendren mise en scène .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30

