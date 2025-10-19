Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cantique Cité de la Voix Vézelay

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30

2026-01-30

Entre héritage et création, l’ensemble vocal Syllepse tisse un programme rare où Scarlatti et Daniel-Lesur dialoguent avec deux œuvres contemporaines commandées à Valentin Jost et Filipe Rodriguez. Un concert lumineux où la voix devient souffle, matière et émotion.

Distribution
SYLLEPSE
Ophélia Besson direction artistique
Benoit Morros lumières
Hélène Rassendren mise en scène   .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 94 84 30 

