Canto d’amore, aires et nocturnes au féminin Il Festino Festival Andlau

Canto d’amore, aires et nocturnes au féminin Il Festino Festival

15 cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07 18:00:00

fin : 2025-09-07 21:00:00

2025-09-07

L’ensemble Double Face vous propose un programme tout en douceur, et fait revivre deux époques et deux compositrices pour un voyage du Baroque au Romantisme Barbara Strozzi (1619-1677) & Sophie Gail (1775-1819). Une voix, un cornet et une guitare se mettent au service de ces oeuvres d’une grande intensité dramatique, qui expriment avec sensibilité toute la puissance de l’émotion amoureuse.

Soutenir et imiter la voix humaine était la très noble tâche attribuée au cornet à bouquin à la Renaissance. Un brin iconoclaste, leur propos est ici de donner ce même rôle au cornet à pistons qui, en alliage avec le chant, quitte alors son costume de fanfare bruyante pour revêtir les couleurs suaves et souples de la voix.

A l’entracte un accord vin-bouchée vous sera proposé par les viticulteurs et chefs pour une expérience sensorielle complète ! Lors de cette soirée, découvrez l’accord gourmand proposé par le domaine Gresser et le Restaurant Partage. .

15 cour de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est ilfestinofestival@gmail.com

English :

The Double Face ensemble offers a gentle program, bringing two eras and two female composers to life on a journey from Baroque to Romanticism.

German :

Das Ensemble Double Face bietet Ihnen ein sanftes Programm und lässt zwei Epochen und zwei Komponistinnen auf einer Reise vom Barock bis zur Romantik wieder aufleben.

Italiano :

L’ensemble Double Face vi propone un programma delicato, che fa rivivere due epoche e due compositrici in un viaggio dal Barocco al Romanticismo.

Espanol :

El conjunto Double Face le propone un programa suave, reviviendo dos épocas y dos compositoras en un viaje del Barroco al Romanticismo.

