Canto Do Marais, chants brésiliens Cour Jauneau Valréas

Canto Do Marais, chants brésiliens Cour Jauneau Valréas mercredi 30 juillet 2025.

Canto Do Marais, chants brésiliens

Cour Jauneau Château de Simiane Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 19:00:00

fin : 2025-07-30 20:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Invitation au voyage…Canto do Marais vous transporte au cœur du Brésil !

.

Cour Jauneau Château de Simiane Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

English :

Canto do Marais takes you to the heart of Brazil!

German :

Einladung zur Reise?Canto do Marais entführt Sie in das Herz Brasiliens!

Italiano :

Canto do Marais vi porta nel cuore del Brasile!

Espanol :

Canto do Marais le lleva al corazón de Brasil

L’événement Canto Do Marais, chants brésiliens Valréas a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes