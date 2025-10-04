Canton’Arts 2025 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan

Canton’Arts 2025 avenue du Marsan Villeneuve-de-Marsan samedi 4 octobre 2025.

Canton’Arts 2025

avenue du Marsan Salles des Fêtes Villeneuve-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La 40ème édition de Canton’Arts ouvre ses portes.

Venez découvrir les œuvres des artistes, professionnels et amateurs du canton et des communes avoisinantes, qui exposent tout au long de la semaine. A l’occasion de ces 40 ans, des surprises vous attendent !

La 40ème édition de Canton’Arts ouvre ses portes.

Venez découvrir les œuvres des artistes, professionnels et amateurs du canton et des communes avoisinantes, qui exposent tout au long de la semaine. A l’occasion de ces 40 ans, des surprises vous attendent !

Ouvert tous les après-midi de 15h à 19h et le mercredi et samedi de 10h à 12h.

Entrée libre .

avenue du Marsan Salles des Fêtes Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 22 68

English : Canton’Arts 2025

The 40th edition of Canton’Arts opens its doors.

Come and discover the works of professional and amateur artists from the canton and neighbouring towns, who will be exhibiting throughout the week. To mark the 40th anniversary, we’ve got a few surprises in store for you!

German : Canton’Arts 2025

Die 40. Ausgabe von Canton’Arts öffnet ihre Pforten.

Entdecken Sie die Werke der Künstler, Profis und Amateure aus dem Kanton und den umliegenden Gemeinden, die die ganze Woche über ihre Werke ausstellen. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums warten einige Überraschungen auf Sie!

Italiano :

La 40a edizione di Canton’Arts apre le sue porte.

Venite a scoprire le opere di artisti professionisti e dilettanti del Cantone e delle città vicine, che esporranno per tutta la settimana. Per festeggiare il 40° anniversario, abbiamo in serbo per voi alcune sorprese!

Espanol : Canton’Arts 2025

La 40ª edición de Canton’Arts abre sus puertas.

Venga a descubrir las obras de artistas profesionales y aficionados del cantón y de las ciudades vecinas, que expondrán durante toda la semana. Para celebrar su 40 aniversario, le tenemos preparadas algunas sorpresas

L’événement Canton’Arts 2025 Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2025-09-04 par CDT 40