Cants de Hemnas polyphonie au féminin Église d’Aucun Aucun

Cants de Hemnas polyphonie au féminin Église d’Aucun Aucun vendredi 19 septembre 2025.

Cants de Hemnas polyphonie au féminin

Église d’Aucun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19

À l’occasion des Journées du Matrimoine 65 organisées dans tout le département, le Tiers Lieu d’Azun célèbre notre polyphonie locale à travers les chants traditionnels portées par 4 groupes locaux féminins: Daunas de Còr, Las Espelidas, Semiada et Las Ahuecantas.

Une super soirée pour découvrir ou redécouvrir les chants en gascons et français de nos vallées et d’ailleurs dans le superbe cadre de l’Eglise Saint Felix d’Aucun.

Le concert sera suivi par une Cantèra (chants spontanés autour d’un verre) au café associatif du Tiers Lieu d’Azun. Boissons locales sur place. Concert sur participation libre. .

Église d’Aucun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

English :

On the occasion of the Journées du Matrimoine 65 organized throughout the department, Tiers Lieu d’Azun celebrates our local polyphony through traditional songs sung by 4 local women’s groups: Daunas de Còr, Las Espelidas, Semiada and Las Ahuecantas.

A great evening to discover or rediscover Gascon and French songs from our valleys and beyond, in the superb setting of the Eglise Saint Felix d’Aucun.

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes 65, die im gesamten Departement organisiert werden, feiert der Tiers Lieu d’Azun unsere lokale Polyphonie mit traditionellen Liedern, die von vier lokalen Frauengruppen vorgetragen werden: Daunas de Còr, Las Espelidas, Semiada und Las Ahuecantas.

Ein toller Abend, um gaskognische und französische Lieder aus unseren Tälern und anderswo in der Kirche Saint Felix d’Aucun zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

In occasione delle Journées du Matrimoine 65 (Giornate del Patrimonio) organizzate in tutto il dipartimento, il Tiers Lieu d’Azun celebra la polifonia locale con canzoni tradizionali cantate da 4 gruppi femminili locali: Daunas de Còr, Las Espelidas, Semiada e Las Ahuecantas.

Una serata per scoprire o riscoprire le canzoni guascone e francesi delle nostre valli e non solo, nella splendida cornice della Chiesa di Saint Felix ad Aucun.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Matrimonio 65 organizadas en todo el departamento, el Tiers Lieu d’Azun celebra nuestra polifonía local con canciones tradicionales cantadas por 4 grupos de mujeres locales: Daunas de Còr, Las Espelidas, Semiada y Las Ahuecantas.

Una velada ideal para descubrir o redescubrir las canciones gasconas y francesas de nuestros valles y más allá, en el marco incomparable de la iglesia de San Félix de Aucun.

L’événement Cants de Hemnas polyphonie au féminin Aucun a été mis à jour le 2025-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65