Canyon Rock Hôtel de la Poste Chablis

Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le groupe Canyon propose un concert de reprises rock dans une ambiance conviviale. Une soirée musicale accessible à tous, avec la possibilité de dîner sur place. L’occasion de redécouvrir des morceaux connus dans un cadre agréable, en toute simplicité. .
Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 11 94
