Uhart-Cize

Canyon sportif Harpea avec Mendi Gaiak

Parking Lidl Uhart-Cize Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:30:00

fin : 2026-08-06 17:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Canyon sportif avec de nombreux toboggans et rappels sur cascade. L’occasion de s’immerger loin des foules, près des sommets emblématiques des vallées basques. Situé en montagne, le canyon de Harpea demande une marche d’approche de 1 heure. Ici, du beau canyon sauvage, ludique et sensationnel. Cette journée sera placée aussi sous le signe de l’apprentissage et/ou du perfectionnement technique.

Durée 4h30 dans le canyon. Condition Attestation de natation (savoir nager 25 m). Age minimum 12 ans. Inscription avant18h la veille. Sortie à partir de 5 personnes, maximum 10 personnes. .

Parking Lidl Uhart-Cize 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Canyon sportif Harpea avec Mendi Gaiak

L’événement Canyon sportif Harpea avec Mendi Gaiak Uhart-Cize a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque