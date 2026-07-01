Cap 33: découvertes gratuites Saint-Pierre-d’Aurillac
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Pierre-d'Aurillac
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Aurillac
Cap 33: découvertes gratuites
Bord de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Kanjam/Spikeball/Tir à l’arc/Défis famille jeux d’adresses 9h30-12h, Renforcement musculaire adultes 10h-11h, Silver rugby adultes 11h-12h .
Bord de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: découvertes gratuites
L’événement Cap 33: découvertes gratuites Saint-Pierre-d’Aurillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers