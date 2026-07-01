Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Aurillac

Cap 33: découvertes gratuites

Bord de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Kanjam/Spikeball/Tir à l’arc/Défis famille jeux d’adresses 9h30-12h, Renforcement musculaire adultes 10h-11h, Silver rugby adultes 11h-12h .

Bord de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap 33: découvertes gratuites

L’événement Cap 33: découvertes gratuites Saint-Pierre-d’Aurillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers