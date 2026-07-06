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Cap 33: Renforcement musculaire Saint-Pierre-d’Aurillac

lundi 6 juillet 2026 · Saint-Pierre-d'Aurillac

Cap 33: Renforcement musculaire Saint-Pierre-d’Aurillac

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Gare
Ville
33490 Saint-Pierre-d'Aurillac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Saint-Pierre-d’Aurillac

Cap 33: Renforcement musculaire

Gare Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Saint Pierre d’Aurillac, Gare Renforcement musculaire en salle 18h   .

Gare Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77  cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: Renforcement musculaire

L’événement Cap 33: Renforcement musculaire Saint-Pierre-d’Aurillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers