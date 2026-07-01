Cap 33: Séance d’approfondissement équitation route de la Lande, La Tardanne Noaillac

mercredi 15 juillet 2026 · route de la Lande, La Tardanne · Noaillac

Informations pratiques

Noaillac

Cap 33: Séance d’approfondissement équitation

route de la Lande, La Tardanne les Ecuries d’amande Noaillac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-08-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Noaillac, les Ecuries d’amande, équitation (2/07 au 27/08) 17h30-18h30 sur réservation .

route de la Lande, La Tardanne les Ecuries d’amande Noaillac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 01 77 38 cap33@reolaisensudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap 33: Séance d’approfondissement équitation

L’événement Cap 33: Séance d’approfondissement équitation Noaillac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers