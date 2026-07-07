Informations pratiques

Fontet

Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching

Base nautique Fontet Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Base nautique de Fontet séance de pilate et stretching postural sur réservation .

Base nautique Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 86 19 88 cap33@reolaisensudgironde.fr

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English : Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching

L’événement Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching Fontet a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers