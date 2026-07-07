Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching Fontet
mardi 7 juillet 2026 · Fontet
Informations pratiques
Fontet
Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching
Base nautique Fontet Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Base nautique de Fontet séance de pilate et stretching postural sur réservation .
Base nautique Fontet 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 86 19 88 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching
L’événement Cap 33: Séance d’approfondissement pilates et stretching Fontet a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers