Cap 33: séances d’approfondissements Auros
jeudi 23 juillet 2026 · Auros
Informations pratiques
Auros
Cap 33: séances d’approfondissements
Pôle sportif Auros Gironde
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-30 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30
Auros, Pôle Sportif (23 et 30/07) Yoga 18h30 / Yoga Nidra 19h45 → (6€ le cours pour les +15ans, réservation 06 86 23 92 74) .
Pôle sportif Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 23 92 74 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: séances d’approfondissements
L’événement Cap 33: séances d’approfondissements Auros a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers