AGENDA · Caudrot
Cap 33: séances d’approfondissements Caudrot
jeudi 16 juillet 2026 · Caudrot
Informations pratiques
Caudrot
Cap 33: séances d’approfondissements
Bord de Garonne Caudrot Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Caudrot, Bords de Garonne Randonnée Kayak de mer* sur la Garonne 10km (sur réservation 06 08 10 20 28) .
Bord de Garonne Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 28 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: séances d’approfondissements
L’événement Cap 33: séances d’approfondissements Caudrot a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers