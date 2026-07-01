Informations pratiques

Caudrot

Cap 33: séances d’approfondissements

Bord de Garonne Caudrot Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Caudrot, Bords de Garonne Randonnée Kayak de mer* sur la Garonne 10km (sur réservation 06 08 10 20 28) .

Bord de Garonne Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 28 cap33@reolaisensudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap 33: séances d’approfondissements

L’événement Cap 33: séances d’approfondissements Caudrot a été mis à jour le 2026-07-08 par OT de l’Entre-deux-Mers