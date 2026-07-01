UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mongauzy

Cap 33: tournois bourg sud Mongauzy

mercredi 22 juillet 2026 · bourg sud · Mongauzy

Cap 33: tournois bourg sud Mongauzy

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
bourg sud
Adresse
City stade
Ville
33190 Mongauzy
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Mongauzy

Cap 33: tournois

bourg sud City stade Mongauzy Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :
2026-07-22

TOURNOIS- de 20h à 22h Championnat des City Stades ados/adultes basket 3vs3, foot, handball. Participez aux 4 dates pour cumuler un max de point !   .

bourg sud City stade Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77  cap33@reolaisensudgironde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap 33: tournois

L’événement Cap 33: tournois Mongauzy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers