AGENDA · Mongauzy
Cap 33: tournois bourg sud Mongauzy
mercredi 22 juillet 2026 · bourg sud · Mongauzy
Informations pratiques
Mongauzy
Cap 33: tournois
bourg sud City stade Mongauzy Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
TOURNOIS- de 20h à 22h Championnat des City Stades ados/adultes basket 3vs3, foot, handball. Participez aux 4 dates pour cumuler un max de point ! .
bourg sud City stade Mongauzy 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 35 41 77 cap33@reolaisensudgironde.fr
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English : Cap 33: tournois
L’événement Cap 33: tournois Mongauzy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers