CAP A CASES 17ÈME ÉDITION Cases-de-Pène samedi 20 juin 2026.
Espace Jean-Marie Albarel Cases-de-Pène Pyrénées-Orientales
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
2026-06-20
17ème édition du Festival Cap à Cases à la programmation variée dans un lieu agréable et spacieux, buvette, entrée gratuite. Venez nombreux.
Espace Jean-Marie Albarel Cases-de-Pène 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie capacases@yahoo.fr
English :
17th edition of the Cap à Cases Festival with a varied program in a pleasant, spacious venue, refreshment bar, free admission. Come one, come all.
