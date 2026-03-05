CAP A CASES 17ÈME ÉDITION

Espace Jean-Marie Albarel Cases-de-Pène Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

17ème édition du Festival Cap à Cases à la programmation variée dans un lieu agréable et spacieux, buvette, entrée gratuite. Venez nombreux.

.

Espace Jean-Marie Albarel Cases-de-Pène 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie capacases@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17th edition of the Cap à Cases Festival with a varied program in a pleasant, spacious venue, refreshment bar, free admission. Come one, come all.

L’événement CAP A CASES 17ÈME ÉDITION Cases-de-Pène a été mis à jour le 2026-03-05 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME