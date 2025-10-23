Cap à loup’est ! Domaine De Menez Meur Hanvec

Cap à loup'est ! Domaine De Menez Meur Hanvec jeudi 23 octobre 2025.

Cap à loup’est !

Domaine De Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 16:45:00

2025-10-23

Saviez-vous que l’expression à la queue leu leu est directement inspirée du loup ? Que le loup mange des myrtilles ? Qu’il respecte deux chefs de meute, un mâle et une femelle ?

Envie d’en savoir plus sur cet animal mystérieux, sa vie à l’état sauvage, son histoire et les croyances qui l’entourent ? Nous vous donnons rendez-vous pour rencontrer Oanel et Oregan, les deux louves qui vivent sur le domaine. Nos animateurs pourront répondre à toutes vos questions !

Sur inscription au 02 98 68 81 71 ou par mail à domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr .

Domaine De Menez Meur 620 Menez Meur Hanvec 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 68 81 71

