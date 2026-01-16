CAP BIEN ÊTRE CCPSB Sancey
CAP BIEN ÊTRE CCPSB Sancey mardi 24 février 2026.
CAP BIEN ÊTRE
CCPSB 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-03-17 12:00:00
Date(s) :
2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17
La retraite, l’isolement ou la peur face à la maladie et/ou la perte d’autonomie peuvent parfois générer des angoisses et du stress.
L’ASEPT BFC, en partenariat avec la CCPSB vous propose le Parcours Cap Bien-être. Ces ateliers gratuits à destination des séniors permettent de gérer au mieux ses émotions et son stress au quotidien. 4 séances collectives hebdomadaire de 2h45 vous sont proposées du 24 février au 17 mars 2026 dans les locaux de la Communauté de Communes. .
CCPSB 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 18 68 20 melanie.mastaing@asept-bfc.fr
