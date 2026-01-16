CAP BIEN ÊTRE CCPSB Sancey

CAP BIEN ÊTRE

CCPSB 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 09:30:00

fin : 2026-03-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17

La retraite, l’isolement ou la peur face à la maladie et/ou la perte d’autonomie peuvent parfois générer des angoisses et du stress.

L’ASEPT BFC, en partenariat avec la CCPSB vous propose le Parcours Cap Bien-être. Ces ateliers gratuits à destination des séniors permettent de gérer au mieux ses émotions et son stress au quotidien. 4 séances collectives hebdomadaire de 2h45 vous sont proposées du 24 février au 17 mars 2026 dans les locaux de la Communauté de Communes. .

CCPSB 14B Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 18 68 20 melanie.mastaing@asept-bfc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CAP BIEN ÊTRE

L’événement CAP BIEN ÊTRE Sancey a été mis à jour le 2026-01-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE