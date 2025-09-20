Cap Danse Cueillette sonore Rosporden

Kerminy Rosporden Finistère

Début : 2025-09-20 12:30:00

fin : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Cueillette sonore et repas partagé dans les jardins du château

Rencontre avec les élèves du Conservatoire de Paris et les artistes de Kerminy.

Venez déjeuner et discuter avec les interprètes de l’Ensemble Chorégraphique du Conservatoire de Paris et les artistes de Kerminy. Une rencontre croisée, en toute simplicité, pour découvrir les multiples univers de ces artistes.

Apportez votre pique-nique ou profitez d’une offre de repas bio sur place (omelettes au billig et tomates de la serre, jus de pomme ou cidre, tisane locale > 15€).

Nous vous offrons boissons fraîches et café !

Informations pratiques

– Accès Gratuit, accès libre

– Durée 1h30

– Tout public

En partenariat avec Kerminy. .

Kerminy Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 99 31 30 13

