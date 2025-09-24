Cap Danse Dans(er) l’océan Melgven

Parc du Questel Melgven Finistère

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24 20:00:00

2025-09-24

spectacle en déambulation première

Dans(er) l’océan

Une marche océane chorégraphique et participative

Marine Chesnais & Valérie Chabredier

Un parcours guidé en plein air de 2,5 km de marche, où chaque mètre parcouru représente une profondeur remontée. Vous démarrerez dans la fosse des Mariannes à 11 km de profondeur pour remonter vers les zones de chasse des cachalots et partager l’effervescence de la vie du cœur des récifs coralliens. Ce parcours sera ponctué d’expériences dansées individuelles et collectives, en résonance avec ce voyage dans les profondeurs marines.

+ temps convivial et échange avec les artistes à l’issue de la marche.

Informations pratiques

– avoir une tenue et des chaussures adaptées, prévoir une gourde.

– Accès payant

– Durée 1h30

– Public dès 9 ans

Une proposition en collaboration avec l’Association la Fresque Océane et en partenariat avec la Ville de Melgven.

Avec le soutien de l’Onda, de la SACD, et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de leur programme TRIO(S) volet émergence. .

Parc du Questel Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 2 99 31 30 13

