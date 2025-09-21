Cap Danse Histoire(s) Décoloniale(s) #Mulunesh Tourch

Cap Danse Histoire(s) Décoloniale(s) #Mulunesh

Médiathèque Tourch Finistère

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Spectacle Histoire(s) Décoloniale(s) #Mulunesh

Betty Tchomanga

Avec Histoire(s) Décoloniale(s), Betty Tchomanga explore les liens entre Occident et Afrique à travers des récits singuliers.

Dans ce portrait, Adélaïde Desseauve, alias Mulunesh, fait vivre la danse Krump pour interroger la mémoire, la perte et les discriminations. Par ce langage corporel intense, elle cherche à reconstruire une identité et à transformer la violence en force engagée.

+ rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation de 11h.

Informations pratiques

– Accès payant

– Durée 35mn

– Public dès 14 ans

En partenariat avec le réseau des médiathèques de CCA.

Betty Tchomanga GANG est artiste associée à Danse à tous les étages. .

Médiathèque Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 2 99 31 30 13

