Cap Danse Mascarades rue de Rustephan Pont-Aven

Cap Danse Mascarades rue de Rustephan Pont-Aven samedi 20 septembre 2025.

Cap Danse Mascarades

rue de Rustephan Bois d’Amour Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Spectacle Mascarades

Betty Tchomanga

Dans ce solo magnétique, Ndoho Ange incarne Mami Wata, déesse mi-femme mi-poisson du panthéon vaudou.

Pulsations frénétiques et sauts répétés expriment puissance, désir et animalité. Entre danger et force brute, ce solo explore les profondeurs du corps et questionne l’écologie et les héritages coloniaux.

Sauter pour exulter. Sauter pour expulser. Sauter pour endurer. Sauter pour résister. Sauter pour atteindre. Sauter pour devenir. Sauter pour mourir. Sauter pour être.

+ visite patrimoine à 20h à Pont-Aven sur la légende de Jénovefa de Rustephan. RDV sur le parking camping-cars

Informations pratiques

– Accès Payant

– Durée 45min

– Public dès 12 ans

En partenariat avec la Ville de Pont-Aven.

Betty Tchomanga GANG est artiste associée à Danse à tous les étages. .

rue de Rustephan Bois d’Amour Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 99 31 30 13

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cap Danse Mascarades Pont-Aven a été mis à jour le 2025-09-10 par OTC CCA