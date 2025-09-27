Cap Danse Nishike Rosporden

Cap Danse Nishike Rosporden samedi 27 septembre 2025.

Cap Danse Nishike

Place de la mairie Rosporden Finistère

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27 17:30:00

2025-09-27

Spectacle Nishike

Fiona Houez, Roméo Lasne & Erwan Martinerie

Nishike signifie soutiens moi en swahili.

Soutenir, s’écraser ? Porter, supporter ?

Deux personnages cherchent un certain équilibre. Ils nous parlent de la force du lien entre deux êtres, de la difficulté à trouver sa place et du bonheur d’être ensemble, de la nécessité de soutenir et de la joie d’impressionner.

Ils explorent le contrepoids et cherchent un équilibre commun entre gravité et mouvement. Influencés par leur environnement, ils tombent, s’entremêlent et rebondissent.

+ parcours patrimoine sur l’histoire de l’église et du parvis avant le spectacle.

Information pratique

– Accès gratuit

– Durée 30 min

– Tout public

En partenariat avec le Centre Culturel Municipal de Rosporden. .

Place de la mairie Rosporden 29140 Finistère Bretagne +33 2 99 31 30 13

