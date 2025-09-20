Cap’ de construire un château ? Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
ATELIER
À l’aide de bûchettes de bois, réalisez une réplique de la motte castrale d’Arkéos avec son donjon, ses maisons de la basse-cour, son rempart ou lancez-vous dans la construction d’un superbe château fort !
En continu, de 10h à 18h
Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21
Journées européennes du patrimoine 2025
@Douaisis Agglo