Cap’ de construire un château ? Arkeos – Musée, Parc archéologique Douai

Cap’ de construire un château ? 20 et 21 septembre Arkeos – Musée, Parc archéologique Nord

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

ATELIER

À l’aide de bûchettes de bois, réalisez une réplique de la motte castrale d’Arkéos avec son donjon, ses maisons de la basse-cour, son rempart ou lancez-vous dans la construction d’un superbe château fort !

En continu, de 10h à 18h

Arkeos – Musée, Parc archéologique 4401 route de Tournai – 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 71 18 00 http://www.arkeos.fr Autoroute A 21

Journées européennes du patrimoine 2025

@Douaisis Agglo