CAP ELENA présent à l’événement Teens’Up à Limoges, Hôtel de Région, Limoges

CAP ELENA présent à l’événement Teens’Up à Limoges Mardi 10 mars, 09h00 Hôtel de Région Haute-Vienne

Aux côtés des acteurs jeunesse du territoire, CAP ELENA sera présent avec un stand animé et proposera cette année un atelier inédit :

« Et si tu apprenais à parler le langage secret des équipements électroniques connectés ? »

Lors de cet atelier animé par la spécialité Électronique et Télécommunications de l’ENSIL-ENSCI, les participants pourront explorer comment les machines communiquent entre elles grâce aux 0 et aux 1 du langage binaire.

À travers des activités ludiques, chacun pourra coder un message en binaire puis le décoder pour retrouver le contenu caché, un peu comme un véritable jeu de code secret . Les participants pourront ainsi envoyer et déchiffrer des messages mystérieux entre camarades.

Aucun prérequis en maths ou informatique n’est nécessaire : il suffit d’avoir envie de jouer, réfléchir et expérimenter. Pas à pas, cet atelier permet de comprendre le fonctionnement des équipements électroniques connectés (ordinateurs, téléphones, Internet…) et de plonger dans le monde fascinant du numérique .

Une journée rythmée par conférences inspirantes, ateliers interactifs et rencontres avec des professionnels — une belle opportunité pour explorer, échanger et révéler ses talents

Mardi 10 mars 2026 de 9h à 16h

Hôtel de Région – 27 Boulevard de la Corderie, 87000 Limoges

CAP ELENA participe pour la deuxième année consécutive à Teens’Up, l’événement dédié aux 14–18 ans pour éveiller la curiosité, inspirer les parcours et aider les jeunes à construire leur avenir.