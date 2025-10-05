Cap en rose 2025 Capbreton
Cap en rose 2025 Capbreton dimanche 5 octobre 2025.
Cap en rose 2025
Place de la Liberté Capbreton Landes
Marche et courses solidaires contre le cancer du sein.
À lʼoccasion de la campagne nationale Octobre Rose , la Ville de Capbreton organise, le dimanche 5 octobre 2025, en lien avec l’association HOPE TEAM EAST, la septième édition de CAP EN ROSE , marche et courses solidaires contre le cancer du sein.
Accueil 9h
Départ 10h
En ligne jusqu’au vendredi 3 octobre à minuit
Sur place le samedi 4 octobre jusqu’à 18h
Pas d’inscription le jour-j .
Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Cap en rose 2025
Walk and run in support of breast cancer.
Online until midnight Friday, October 3
On site on Saturday, October 4 until 6 p.m
No day-of registration
German : Cap en rose 2025
Solidarisches Gehen und Laufen gegen Brustkrebs.
Online bis Freitag, den 3. Oktober um Mitternacht
Vor Ort am Samstag, den 4. Oktober bis 18 Uhr
Keine Anmeldung am Tag selbst
Italiano :
Camminare e correre a sostegno del cancro al seno.
Online fino alla mezzanotte di venerdì 3 ottobre
In loco sabato 4 ottobre fino alle 18.00
Non è possibile iscriversi il giorno stesso
Espanol : Cap en rose 2025
Camina y corre en apoyo del cáncer de mama.
En línea hasta la medianoche del viernes 3 de octubre
El sábado 4 de octubre hasta las 18.00 horas
Sin inscripción el mismo día
