Cap en rose 2025 Capbreton

Marche et courses solidaires contre le cancer du sein.

À lʼoccasion de la campagne nationale Octobre Rose , la Ville de Capbreton organise, le dimanche 5 octobre 2025, en lien avec l’association HOPE TEAM EAST, la septième édition de CAP EN ROSE , marche et courses solidaires contre le cancer du sein.

Accueil 9h

Départ 10h

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Cap en rose 2025

Walk and run in support of breast cancer.

Online until midnight Friday, October 3

On site on Saturday, October 4 until 6 p.m

No day-of registration

German : Cap en rose 2025

Solidarisches Gehen und Laufen gegen Brustkrebs.

Online bis Freitag, den 3. Oktober um Mitternacht

Vor Ort am Samstag, den 4. Oktober bis 18 Uhr

Keine Anmeldung am Tag selbst

Italiano :

Camminare e correre a sostegno del cancro al seno.

Online fino alla mezzanotte di venerdì 3 ottobre

In loco sabato 4 ottobre fino alle 18.00

Non è possibile iscriversi il giorno stesso

Espanol : Cap en rose 2025

Camina y corre en apoyo del cáncer de mama.

En línea hasta la medianoche del viernes 3 de octubre

El sábado 4 de octubre hasta las 18.00 horas

Sin inscripción el mismo día

