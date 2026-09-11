Informations pratiques

Capbreton

Cap en rose 2026

Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

UNE COURSE SOLIDAIRE INSPIRANTE DEPUIS 2018 À CAPBRETON

Cette année, on vous propose d’aller encore plus loin avec le Dossard Ambassadeur : en cochant cette option à l’inscription, vous vous engagez à créer votre cagnotte personnelle et à mobiliser votre réseau pour soutenir votre course, en fais

UNE COURSE SOLIDAIRE INSPIRANTE DEPUIS 2018 À CAPBRETON

Cette année, on vous propose d’aller encore plus loin avec le Dossard Ambassadeur : en cochant cette option à l’inscription, vous vous engagez à créer votre cagnotte personnelle et à mobiliser votre réseau pour soutenir votre course, en faisant un don à HOPE TEAM EAST. Chaque euro collecté soutient directement nos adhérents et les accompagnements.

Et on s’occupe de tout : après votre inscription, vous recevez un email avec le lien vers votre cagnotte personnelle, prête à être partagée.

Les défis :

Défi 10km course

Défi 5km course

Défi 5km marche

Défi 5km course en duo

La boucle des péchounets

Une autre nouveauté cette année : Le Challenge Entreprise. Une expérience de cohésion en équipe à 50€/coureur (minimum 4) .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap en rose 2026

Walk and run in support of breast cancer.

Online until midnight Friday, October 3

On site on Saturday, October 4 until 6 p.m

No day-of registration

L’événement Cap en rose 2026 Capbreton a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS