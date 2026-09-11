Cap en rose 2026 Capbreton
dimanche 4 octobre 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Cap en rose 2026
Place de la Liberté Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
UNE COURSE SOLIDAIRE INSPIRANTE DEPUIS 2018 À CAPBRETON
Cette année, on vous propose d’aller encore plus loin avec le Dossard Ambassadeur : en cochant cette option à l’inscription, vous vous engagez à créer votre cagnotte personnelle et à mobiliser votre réseau pour soutenir votre course, en fais
UNE COURSE SOLIDAIRE INSPIRANTE DEPUIS 2018 À CAPBRETON
Cette année, on vous propose d’aller encore plus loin avec le Dossard Ambassadeur : en cochant cette option à l’inscription, vous vous engagez à créer votre cagnotte personnelle et à mobiliser votre réseau pour soutenir votre course, en faisant un don à HOPE TEAM EAST. Chaque euro collecté soutient directement nos adhérents et les accompagnements.
Et on s’occupe de tout : après votre inscription, vous recevez un email avec le lien vers votre cagnotte personnelle, prête à être partagée.
Les défis :
Défi 10km course
Défi 5km course
Défi 5km marche
Défi 5km course en duo
La boucle des péchounets
Une autre nouveauté cette année : Le Challenge Entreprise. Une expérience de cohésion en équipe à 50€/coureur (minimum 4) .
Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cap en rose 2026
Walk and run in support of breast cancer.
Online until midnight Friday, October 3
On site on Saturday, October 4 until 6 p.m
No day-of registration
L’événement Cap en rose 2026 Capbreton a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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