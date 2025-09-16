Cap énergie Semaine de gratuité Sablé-sur-Sarthe

Cap énergie Semaine de gratuité

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-09-16 10:00:00

2025-09-16

Le Cap énergie ne pouvant pas avoir lieu durant la semaine de gratuité du 8 au 14 septembre, nous proposons une séance gratuite la semaine suivante.

Basée sur une connaissance précise des énergies et du corps, Sylvie vous entraînera par son élan dans une belle énergie pour toute la journée.

Cap énergie vous permet de faire le plein d’énergie et retrouver tout votre potentiel en améliorant votre coordination motrice, en favorisant votre concentration, la communication, l’écoute de soi, des autres, en libérant le stress, en rétablissant une conscience corporelle et en stimulant votre mémoire…

En toute simplicité et légèreté pour un temps partagé ludique.

Avec Sylvie

Sur inscription .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 25 76 06 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

