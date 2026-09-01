Cap la Hèsta Plein air Sabres
vendredi 18 septembre 2026 · Plein air · Sabres
Informations pratiques
Sabres
Cap la Hèsta
Plein air Cap de Pin Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:00:00
fin : 2026-09-19 03:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Les 18 & 19 septembre prochains, la commune de Solférino (40) deviendra le temps d’un week-end l’épicentre de la culture gasconne, avec la 1ère édition de « Cap la Hèsta » : une aventure mêlant musique, arts de la rue, animations jeune public et découvertes du patrimoine historique régional.
La 2e édition de CAP LA HÈSTA aura lieu les 18 & 19 septembre 2026 à Cap de Pin, à Solférino.
Au programme cette année : Kartel, Wyman Low, Es Lo Que Hay, DT3R, Bosler & Fordson, Pork’N Roll, Franck & Damien et Graines de Sel, ainsi que des DJ comme Thirteen B.
Le festival comprendra notamment des arts de rue et à la culture gasconne, avec :
– Capitaine CHEWING, avec son orgue de barbarie et le spectacle Coquin de Sort ;
– Compagnie du Parler Noir, avec Aiga Viva, une création mêlant récits, chants et langue gasconne ;
– Quitterie DUVIGNAC, œuvre qui prendra vie sous vos yeux ;
– une exposition immersive autour du pirate gascon Jean Lafitte ;
– des chasses au trésor pour tous les âges, ainsi que du maquillage pirate.
Et bien d’autres surprises ! .
Plein air Cap de Pin Sabres 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@equipageberetnoir.fr
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English : Cap la Hèsta
On September 18 and 19, the town of Solférino (40) will become the epicenter of Gascon culture for a weekend, with the first edition of “Cap la Hesta”: an adventure combining music, street arts, activities for young audiences, and explorations of the region’s historical heritage.
L’événement Cap la Hèsta Sabres a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cœur Haute Lande
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