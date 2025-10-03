Cap la Hèsta Plein air Solférino

Cap la Hèsta Plein air Solférino vendredi 3 octobre 2025.

Cap la Hèsta

Plein air Cap de Pin Solférino Landes

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-10-03 11:00:00

fin : 2025-10-04 04:00:00

2025-10-03

Les 3 & 4 octobre prochains, la commune de Solférino (40) deviendra le temps d’un week-end l’épicentre de la culture gasconne, avec la 1ère édition de Cap la Hèsta une aventure singulière mêlant musique, arts de la rue, animations jeune public et découvertes du patrimoine historique régional.

Un festival pensé pour tous petits et grands, familles, amis, habitants du territoire ou visiteurs de passage, chacun trouvera son trésor entre concerts, arts de la rue, animations jeune public et découvertes locales.

Une programmation musicale variée

Papa Style À la Bonheur We Funk Yolo de Navarre The Hyènes Valjean Arno Futur Billiz Thirteen B Sacred Moaï DJ Ricoo

Au-delà des concerts, CAP LA HÈSTA propose une véritable aventure à vivre en famille

– Des animations pédagogiques, avec chasse au trésor, maquillages, jeux, où enfants et parents pourront embarquer

– Une exposition immersive, sur les histoires et légendes du pirate gascon Jean Lafitte

– Des démonstrations de gemmage

– Des spectacles d’Arts de la Rue

– Une buvette et une restauration aux saveurs du terroir. .

Plein air Cap de Pin Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@equipageberetnoir.fr

English : Cap la Hèsta

On October 3 & 4, the town of Solférino (40) will become the epicenter of Gascon culture for a weekend, with the 1st edition of « Cap la Hèsta »: a unique adventure combining music, street arts, events for young audiences and discoveries of the region?s historical heritage.

German : Cap la Hèsta

Am 3. und 4. Oktober wird die Gemeinde Solferino (40) für ein Wochenende zum Epizentrum der gascognischen Kultur, wenn die erste Ausgabe von « Cap la Hèsta » stattfindet: ein einzigartiges Abenteuer, das Musik, Straßenkunst, Veranstaltungen für Kinder und die Entdeckung des historischen Erbes der Region miteinander verbindet.

Italiano :

Il 3 e 4 ottobre, la città di Solférino (40) diventerà l’epicentro della cultura guascone per un fine settimana, con la 1ª edizione di « Cap la Hèsta »: un’avventura unica che unisce musica, arti di strada, eventi per il pubblico giovane e scoperte del patrimonio storico della regione.

Espanol : Cap la Hèsta

Los días 3 y 4 de octubre, la localidad de Solférino (40) se convertirá durante un fin de semana en el epicentro de la cultura gascona, con la 1ª edición de « Cap la Hèsta »: una aventura única que combina música, artes de calle, eventos para el público joven y descubrimientos del patrimonio histórico de la región.

L’événement Cap la Hèsta Solférino a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Cœur Haute Lande