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AGENDA · Trémargat

Cap Loisirs du Kreiz Breizh Lieu-dit Pen Ar Hoat Trémargat

lundi 3 août 2026 · Lieu-dit Pen Ar Hoat · Trémargat

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Lieu-dit Pen Ar Hoat
Adresse
Base de loisirs du Kreiz Breizh
Ville
22110 Trémargat
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trémargat

Cap Loisirs du Kreiz Breizh

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-03

Activités de pleine nature à destination des 7-15 ans (kayak, tir à l’arc, orientation, grimpe d’arbres, pêche, animations nature, multisports…), avec un thème différent toutes les semaines.
Inscriptions à la semaine, sans hébergement (de 9h30 à 16h30 et hors jour férié)
Information et réservation auprès de la Base de loisirs du Kreiz Breizh à Trémargat.

Org. Base de loisirs du Kreiz Breizh Communauté de Communes du Kreiz Breizh   .

Lieu-dit Pen Ar Hoat Base de loisirs du Kreiz Breizh Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 65 68 56 

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English :

L’événement Cap Loisirs du Kreiz Breizh Trémargat a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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