Cap Loisirs Jeunesse du Kreiz Breizh Pen Ar C’Hoat Trémargat 7 juillet 2025 09:30

Côtes-d’Armor

Cap Loisirs Jeunesse du Kreiz Breizh Pen Ar C’Hoat Base nature et nautique Trémargat Côtes-d’Armor

Tu as entre 7 et 15 ans, tu aime le sport et la nature ? Alors viens profiter des activités proposées par la Base Nature et Nautique de Trémargat ! Du kayak à la grimpe d’arbres, en passant par l’orientation et le tir à l’arc… Activités multisports du lundi au vendredi sans hébergement en juillet et en août. Informations et réservation au 02.96.36.53.89 ou caploisirsjeunesse.kb@gmail.com

Org. Base Nature et Nautique de Trémargat .

Pen Ar C’Hoat Base nature et nautique

Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 53 89

