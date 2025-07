Cap Migennes Plage La Grande aventure du canal de Bourgogne Cap Migennes Plage Migennes

Le canal de Bourgogne est l’un des incontournables du territoire Migennois. Mais êtes-vous incollable à son sujet ? L’Office de Tourisme du Migennois vous invite à participer à une présentation ludique de cet ouvrage d’art chargé d’histoire.

On m’appelait flottage lorsque je parcourais la France en passant par Migennes. Mais savez-vous qui j’étais vraiment ?

Nous, quand on était cheminots, on ne s’entendait pas forcément bien avec les gens de l’eau… À votre avis, comment les surnommait-on ?

Et puisqu’on parle du canal de Bourgogne et que l’Office de Tourisme se situe sur ses berges… Quel est l’objet le plus étonnant qu’un touriste en bateau a voulu faire livrer chez nous ?

Pour continuer l’aventure, apprenez à faire des nœuds comme les vrais marins avec l’AMMAC (Amicale des Marins et des Marins Anciens Combattants du Migennois). Les plus grands pourront découvrir les métiers de la Marine Nationale grâce aux bénévoles de l’association qui se feront un plaisir d’échanger avec eux. .

Cap Migennes Plage Allée Léo Lagrange Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

