Cap Nord Concert Marcello Wimereux

Cap Nord Concert Marcello Wimereux samedi 23 août 2025.

Cap Nord Concert Marcello

Restaurant Le Cap Nord Digue de Mer Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23

Date(s) :
2025-08-23

Concert Piano Solo avec Marcello pour un voyage en émotion
Concert en terrasse   .

Restaurant Le Cap Nord Digue de Mer Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 78 23 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cap Nord Concert Marcello Wimereux a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale