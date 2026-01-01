Cap ou pas cap de nous défier au jeux de société ? Moulins-sur-Céphons
Journée jeux de société à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons
La médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous invite à un moment convivial autour des jeux de société le samedi 24 janvier 2026, de 9h30 à 12h30. Venez relever le défi et partager un temps ludique en famille ou entre amis. Jeux de société, jeux géants, jeux de cartes, scrabble, loup-garou et bien d’autres seront à disposition pour petits et grands.
Vous pouvez également apporter vos propres jeux afin de les faire découvrir aux autres participants. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec une inscription conseillée auprès de la médiathèque. .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15 mediathequemoulinssurcephons@gmail.com
