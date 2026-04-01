Cap ou pas cap de nous défier aux jeux de société ? Moulins-sur-Céphons
Cap ou pas cap de nous défier aux jeux de société ? Moulins-sur-Céphons samedi 18 avril 2026.
Moulins-sur-Céphons
Cap ou pas cap de nous défier aux jeux de société ?
1 Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Cap ou pas cap de nous défier aux jeux de société ?
Venez défier les autres autour de différents jeux de société ! Vous pouvez aussi apporter vos propres jeux pour les faire découvrir. Une matinée conviviale et ludique pour petits et grands. .
1 Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15
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English :
Are you up for challenging us to a board game?
L’événement Cap ou pas cap de nous défier aux jeux de société ? Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Levroux