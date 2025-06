Cap ou pas cap de rouler sur la plage avec le Quadrix Saint-Jouin-Bruneval 21 juin 2025 11:00

Seine-Maritime

Cap ou pas cap de rouler sur la plage avec le Quadrix Plage Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 11:00:00

fin : 2025-06-21 15:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Découvrez la plage autrement !

OmaOma vous propose de tester le Quadrix, un fauteuil tout-terrain qui rend les balades au bord de mer accessibles à toutes et à tous.

Rendez-vous le samedi 21 juin, de 11 h à 15 h sur la plage de Saint-Jouin-Bruneval, pour un moment d’échange, de découverte et de partage autour de la mobilité inclusive.

Ouvert à tout le monde, personnes en situation de handicap comme valides.

Plage

Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie omaoma.handi@gmail.com

English : Cap ou pas cap de rouler sur la plage avec le Quadrix

Discover the beach in a different way!

OmaOma invites you to test the Quadrix, an all-terrain wheelchair that makes seaside strolls accessible to all.

Join us on Saturday June 21, from 11 a.m. to 3 p.m. on the beach at Saint-Jouin-Bruneval, for a moment of exchange, discovery and sharing around inclusive mobility.

Open to everyone, disabled and able-bodied alike.

German :

Entdecken Sie den Strand einmal anders!

OmaOma bietet Ihnen die Möglichkeit, den Quadrix zu testen, einen geländegängigen Rollstuhl, der Spaziergänge am Meer für alle zugänglich macht.

Wir treffen uns am Samstag, den 21. Juni, von 11 bis 15 Uhr am Strand von Saint-Jouin-Bruneval, um einen Moment des Austauschs, der Entdeckung und des Teilens rund um die integrative Mobilität zu erleben.

Offen für alle, Menschen mit und ohne Behinderungen.

Italiano :

Scoprite la spiaggia in modo diverso!

OmaOma vi invita a provare Quadrix, una sedia a rotelle multiuso che rende le passeggiate al mare accessibili a tutti.

Unitevi a noi sabato 21 giugno, dalle 11 alle 15, sulla spiaggia di Saint-Jouin-Bruneval, per un momento di scambio, scoperta e condivisione sulla mobilità inclusiva.

Aperto a tutti, disabili e normodotati.

Espanol :

Descubra la playa de otra manera

OmaOma te invita a probar la Quadrix, una silla de ruedas todoterreno que hace que los paseos junto al mar sean accesibles para todos.

Únase a nosotros el sábado 21 de junio, de 11:00 a 15:00, en la playa de Saint-Jouin-Bruneval, para un momento de intercambio, descubrimiento y puesta en común en torno a la movilidad inclusiva.

Abierto a todos, discapacitados y no discapacitados.

L’événement Cap ou pas cap de rouler sur la plage avec le Quadrix Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie