Cap ou pas cap découvrez le château de Coucy autrement, avec des yeux Coucy-le-Château-Auffrique 6 juillet 2025 15:00

Aisne

Cap ou pas cap découvrez le château de Coucy autrement, avec des yeux Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif réduit enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 15:00:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-13

2025-07-20

2025-07-27

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

2025-08-24

2025-08-31

Dans cette expérience drôle, conviviale et 100% insolite, venez ressentir, questionner et jouer avec les lieux tous les dimanches de juillet et août 2025 à 15h00.

Avec un parcours les yeux bandés, des dessins à l’aveugle ou une découverte gustative des décors, la visite décalée du château de Coucy bousculera votre perception du patrimoine et la façon de le découvrir !

Pour tous et toutes, de 4 à 99 ans.

Tarifs :

Adulte 14.50 €

– de 18 ans 6 €

Public :

À partir de 4 ans

Informations au 03 23 52 71 28 6 .

Rue du Château

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 71 28

