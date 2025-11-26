Cap ou Pas cap Comédie de Limoges Limoges

vendredi 30 janvier 2026

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif réduit

2026-01-30
2026-02-01

2026-01-30

C’est pour ça qu’on est des losers, parce qu’on n’ose pas assez! Pour une vie meilleure, il faut oser sortir de sa zone de confort ! Mais ça fait peur ! C’est face à cette réalité inconfortable que ces deux personnages pas comme tout le monde vont se retrouver lors d’une soirée mémorable ! ​Ce soir, Benoit a invité chez lui tous ses collègues pour faire la fête !!! ​ Annulation après annulation, seule Emma viendra sonner à sa porte… Pour le meilleur et surtout pour le pire ! ​ Nos deux héros, ces losers aux cœurs tendres, vont se découvrir et se jeter dans des situations hilarantes et parfois gênantes pour le plus grand plaisir du public.   .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39  reservations@lacomediedelimoges.com

