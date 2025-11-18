CAP ou pas CAP ? Semaine de l’industrie 2025 Sours

CAP ou pas CAP ? Semaine de l’industrie 2025

Participez à une journée immersive dédiée à la découverte des métiers industriels de la Cosmétique, de l’Agroalimentaire et de la Pharmaceutique. Destinée aux élèves de 3e et 2de, ainsi qu’aux enseignants et professionnels de l’orientation.

Tout au long de la journée, les groupes suivront un parcours d’1 h 30, divisé en 8 étapes représentant les maillons essentiels du processus industriel hygiène, fabrication, conditionnement, maintenance, recherche et développement, qualité, supply chain et transition écologique. Encadrés par des professionnels, des enseignants et des apprenants du secteur, les participants pourront manipuler, échanger et mieux comprendre les métiers, les conditions de travail et les formations accessibles sur le territoire. Une initiative portée par la Région Centre-Val de Loire et de nombreux partenaires, dont Chartres métropole, pour rapprocher les publics des réalités concrètes de l’industrie locale. .

La Saussaye Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire territoireindustrie@agglo-ville.chartres.fr

English :

Take part in an immersive day dedicated to discovering industrial professions in the Cosmetics, Food and Pharmaceuticals sectors. Aimed at 3rd and 2nd grade students, as well as teachers and career guidance professionals.

German :

Nehmen Sie an einem Tag teil, an dem Sie die Berufe in der Kosmetik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie kennenlernen können. Der Tag richtet sich an Schüler der Klassen 3 und 2 sowie an Lehrer und Berufsberater.

Italiano :

Partecipate a una giornata immersiva dedicata alla scoperta delle professioni industriali nel settore cosmetico, alimentare e farmaceutico. Rivolta agli studenti del 3° e 2° anno, agli insegnanti e ai professionisti dell’orientamento professionale.

Espanol :

Participe en una jornada de inmersión dedicada a descubrir las profesiones industriales de la Cosmética, la Alimentación y la Farmacia. Dirigido a estudiantes de 3º y 2º curso, así como a profesores y profesionales de la orientación profesional.

