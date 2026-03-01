Cap ou pas cap vers 2050 ? Hall Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Quelles propositions pour notre futur ? On vous écoute !

Et si vous pouviez régler les curseurs entre deux visions opposées sur des grands sujets de société ? Vous avez le choix : travail, transports … à vous de trancher !

_« Étudiante à Rennes, j’ai créé le podcast **Place Aux Jeunes** pour mettre en lumière les avis et préoccupations de ma génération. J’interviewe des étudiants sur notre société puis j’invite un expert du sujet pour donner de la perspective à leurs propos et explorer un futur plus juste et durable »._

[https://www.instagram.com/paj_podcast/](https://www.instagram.com/paj_podcast/)

[https://www.linkedin.com/in/nouhaïla-el-khdar/](https://www.linkedin.com/in/nouhaïla-el-khdar/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



