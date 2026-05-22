Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie. Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie.

Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 21:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le groupe normand Cap Ouest nous propose les chants traditionnels à déhaler, à virer ou à hisser des marins de Normandie de Fécamp, du Havre, de Dieppe… Laurent Barray et ses acolytes rendent hommage à un monde de labeur, de solidarité, de départs affligés et d’espoir.

Cap Ouest en concert, chants traditionnels des marins de Normandie.

Le groupe normand Cap Ouest nous propose les chants traditionnels à déhaler, à virer ou à hisser des marins de Normandie de Fécamp, du Havre, de Dieppe…

Laurent Barray et ses acolytes rendent hommage à un monde de labeur, de solidarité, de départs affligés et d’espoir.

Ce concert est organisé dans le cadre du congrès national de l’espéranto en France. .

Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 09 42 10 06 kongreso.esperanto.2026@etik.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie.

The Normandy group Cap Ouest brings us the traditional songs sung by the sailors of Normandy: from Fécamp, Le Havre, Dieppe… Laurent Barray and his acolytes pay tribute to a world of labour, solidarity, sorrowful departures and hope.

L’événement Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie. Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer