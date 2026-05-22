Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie. Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair
Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie. Rue de Tikhvine Hérouville-Saint-Clair dimanche 24 mai 2026.
Hérouville-Saint-Clair
Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie.
Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 21:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le groupe normand Cap Ouest nous propose les chants traditionnels à déhaler, à virer ou à hisser des marins de Normandie de Fécamp, du Havre, de Dieppe… Laurent Barray et ses acolytes rendent hommage à un monde de labeur, de solidarité, de départs affligés et d’espoir.
Cap Ouest en concert, chants traditionnels des marins de Normandie.
Le groupe normand Cap Ouest nous propose les chants traditionnels à déhaler, à virer ou à hisser des marins de Normandie de Fécamp, du Havre, de Dieppe…
Laurent Barray et ses acolytes rendent hommage à un monde de labeur, de solidarité, de départs affligés et d’espoir.
Ce concert est organisé dans le cadre du congrès national de l’espéranto en France. .
Rue de Tikhvine L’Atelier Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 6 09 42 10 06 kongreso.esperanto.2026@etik.com
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English : Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie.
The Normandy group Cap Ouest brings us the traditional songs sung by the sailors of Normandy: from Fécamp, Le Havre, Dieppe… Laurent Barray and his acolytes pay tribute to a world of labour, solidarity, sorrowful departures and hope.
L’événement Cap Ouest en concert chants traditionnels des marins de Normandie. Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Caen la Mer
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