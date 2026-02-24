Cap’ spectacle de cirque Sous chapiteau Dole

Cap’ spectacle de cirque

Sous chapiteau Cours St Mauris Dole Jura

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-12 20:15:00

Date(s) :

2026-04-04

Avec son spectacle Cap’ L’Enjoliveur nous embraque pour un voyage surréaliste où cirque, humour, musique et poésie se mêlent et s’emmêlent tissant la trame d’un conte épique

où l’on retrouve l’Albatros de Baudelaire en filigrane.

Un monde où l’on croise de drôles de choses et de drôles d’oiseaux.

Acrobatie- danse de corde- numéros insolites- musique live. .

Sous chapiteau Cours St Mauris Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 00 10 49 compagnie.lenjoliveur@wanadoo.fr

